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Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı karşılaşma öncesinde karaborsa bilet satışına yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul'da sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Galatasaray-Barcelona maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Barcelona ile karşılaşacağı mücadele öncesinde, sosyal medya üzerinden karaborsa bilet satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Savcılık soruşturma başlattı

Karşılaşma öncesinde sosyal medya platformlarında karaborsa bilet satışına yönelik ilanların paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

9 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki soruşturma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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