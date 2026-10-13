Galatasaray-Barcelona maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray'ın ilk 11'i: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen
Barcelona'nın ilk 11'i: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin, Anthony Gordon, Gabriel Jesus.
Kaynak: HABER MERKEZİ