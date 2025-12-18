Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

4 büyüklerin Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başladı. Trabzonspor ilk maçta yenilirken Galatasaray da bu akşam taraftarı önüne çıkacak. Futbol tutkunları bu heyecana ortak olmak isterken "Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları sıkça geliyor.

Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı bilgileri...

Galatasaray Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, Yusuf Demir, Ahmed, Barış, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Onur, Umut Güneş, Berat, Fayzullaev, Harit, Shomurodov, Selke

Galatasaray'da önemli eksikler

Sarı-kırmızılı takımda RAMS Başakşehir maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için RAMS Başakşehir'e karşı görev alamayacak.