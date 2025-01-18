Galatasaray Başkan Dursun Özbek ameliyat oldu (Dursun Özbek'in sağlık durumu)
Süper Lig takımlarından Galatasaray, başkanları Dursun Özbek'in ameliyat olduğunu açıkladı. Dursun Özbek'in bağırsağındaki rahatsızlık nedeniyle operasyon geçirdiği açıklanırken, Özbek'in sağlık durumu hakkında da bilgi verildi.
Süper Lig takımlarından Galatasaray, sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak başkan Dursun Özbek'in bağırsağındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Dursun Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir" dendi.
Açıklamada Özbek’e geçmiş olsun dilekleri iletilirken, bir an önce sağlığına kavuşması temenni edildi.