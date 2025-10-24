Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen sponsorluk basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’de son 3 sezonu şampiyon tamamladıklarını hatırlatan Özbek, “Başarıya yürüyüşümüz değişikliğe uğramadan aynen devam edecektir. Galatasaray’da hedefler her zaman büyüyerek gider. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde hedefimizi daha yükseğe taşımak istiyoruz” dedi.

Özbek, taraftar desteğine de dikkat çekerek, “Liverpool ve Bodo/Glimt maçlarında taraftarımızın coşkusunu gördünüz. Bu takım zafere odaklanmış durumda. Camiamızın desteği sürdükçe başarılarımız da artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Osimhen sözleşmesinde çıkış maddesi yok”

Galatasaray’ın rekor transferi Victor Osimhen hakkında konuşan Özbek, oyuncunun sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmadığını belirtti.

Başkan Özbek, “Osimhen’in Napoli’de 75 milyon Euro’luk çıkış maddesi vardı. Bizim yaptığımız anlaşmada böyle bir madde yok. Osimhen uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecek bir oyuncu. Bugün futbol kamuoyunda bonservis bedelinin artık düşük kaldığı konuşuluyor” dedi.

Galatasaray’ın tüm transferlerinde şeffaflık ilkesine bağlı olduğunu vurgulayan Özbek, “Her futbolcu sözleşmemiz federasyon, UEFA ve FIFA standartlarına uygundur. Galatasaray kendi finansal disiplinine dikkat ederek bu başarıları elde ediyor” şeklinde konuştu.

Sponsorluk gelirleri rekor kırdı

Sarı-kırmızılı kulübün finansal yapısındaki gelişmelere de değinen Özbek, “2022’de göreve geldiğimizde sponsorluk gelirlerimiz 15 milyon Euro civarındaydı. Bugün 80 milyon Euro seviyesini geçtik. Bu başarı, hem sportif performansın hem de kurumsal itibarın sonucudur” dedi.

Kavukcu: Osimhen, 100 milyon verseler bile gitmem dedi

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise Osimhen’in kulübe olan bağlılığını vurguladı:

“Osimhen, ‘İsterse 100 milyon versinler, Galatasaray’dan başka hiçbir kulübe gitmeyeceğim’ dedi. Bu bizim için çok değerliydi. Onun duruşu, karakteri ve aidiyeti çok önemli. Napoli’ye teklif edilen rakamın çok üstünde teklifler vardı ama Osimhen Galatasaray’ı tercih etti.”

Kavukcu, ayrıca Mauro Icardi’nin takımda kalmasını istediklerini dile getirerek, “Icardi’nin performansından memnunuz. Sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor. Onunla sezon sonunda yeniden görüşeceğiz. Biz de kalmasını isteriz” dedi.

“Barış bizim en büyük değerlerimizden biri”

Bodo/Glimt maçında oyundan çıkarken taraftar tepkisi gören Barış Alper Yılmaz hakkında da konuşan Kavukcu, “Barış bizim en büyük değerlerimizden biri. Onun yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Seyircimizin de sahip çıkması çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Sane Türkiye’de büyük ses getirdi”

Transfer dönemine dair değerlendirmelerde bulunan Kavukcu, “Sane, Türkiye’ye geldiğinde Almanya’da çok büyük ses getirdi. O kadar çok teklif aldı ama Galatasaray’ı seçti. Bizim için karakter en önemli kriterdir. Galatasaray artık dünya markası seviyesinde transfer yapıyor” dedi.

“Dünya böyle ses çıkaran seyirci görmedi”

Galatasaray taraftarının takım üzerindeki etkisini de vurgulayan Kavukcu, “Dünya böyle ses çıkaran bir seyirci görmedi. Artık seyirci maçları yönetebiliyor. Sane ve İlkay, Galatasaray taraftarından çok etkilendiklerini söyledi. Bu sinerji bizim en büyük gücümüz” diye konuştu.