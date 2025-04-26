Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten şampiyonluk ve 5. yıldız mesajı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlamayı hedeflediğini açıkladı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Özbek, sportif başarılarla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Özbek, "Süper Lig'de son 2 sezonu rekorları altüst edip şampiyon tamamlayan futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz, Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tüm camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluğun çok önemli bir adım olduğunun farkındayız. Hedefimize ulaşmak için son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmayacağız. Zaten Galatasaraylıların çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar ve söz verdiğimiz 5. yıldız da gelsin" dedi.

Amatör branşlardaki gelişmelere de değinen Başkan Özbek, "Erkek basketbolda lig devam ediyor. Takımımız, Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde ülkemizi temsil edecek. Erkek basketbolda son kupamızı 2016'da yine benim başkanlığımda kazanmıştık. Bu sezon kupa hasretimizi dindireceğimize yürekten inanıyorum. Kadın basketbolda ligi 3. sırada tamamladık, Avrupa Kupası'nda çeyrek final oynadık. Önümüzdeki sezon için planlamamızı yaptık. Avrupa Ligi'nde daha büyük başarıların peşinde koşacağız. Tekerlekli sandalye basketbolda ise takımımız sezonu şampiyon bitirdi. Avrupa Kupası Dörtlü Final'inde de mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Voleybol branşlarında da sürdürülebilir başarı hedeflediklerini belirten Özbek, "Erkek ve kadın voleybolda her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Bu şubelerde amacımız başarılı ve sürdürülebilir bir voleybol geleneği oluşturmak. Amatör şubelerin içinde bulunduğu koşulları doğru şekilde idare etmek bizim için çok önemli. Umarım önümüzdeki sezon daha büyük başarılarla Galatasaray'ı Avrupa'da da şampiyonlukların en büyük adayı haline getireceğiz." şeklinde konuştu.

Son olarak diğer branşlardaki genel başarı tablosunu paylaşan Özbek, "2024-2025 sezonunda 56 kupa ve 963 madalya ile yolumuza devam ediyoruz. Bu başarıda payı olan 2 bin 16 sporcumuza, hocalarımıza, personellerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Sporcularımız, Galatasaray formasını her giydiğinde sonuna kadar mücadele ederek bizi gururlandırıyorlar. Bize Galatasaraylı sporcu olmanın değerini her gün bir kez daha hatırlatıyorlar. Kupa kazansınlar, kazanmasınlar biz onlarla her zaman gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.