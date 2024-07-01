Galatasaray, Batshuayi transferini resmen duyurdu

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin transferini resmen duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Belçikalı yıldız tarihe geçti

Süper Lig’e Beşiktaş formasıyla adım atan Belçikalı yıldız, son iki sezonda Fenerbahçe’de oynadı. Son olarak Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, İstanbul’un üç büyük takımında birden oynayan ilk yabancı futbolcu oldu.

Fenerbahçe'de 49 gol katkisi yaptı

Fenerbahçe'de geçen sezonda 43 maçta süre bulan Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.

Sarı lacivertli ekipte iki sezon boyunca 75 maça çıkan Michy Batshuayi, 44 gol attı ve 5 asist yaptı.