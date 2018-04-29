Galatasaray-Beşiktaş derbisi başladı
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor.
İlk yarısı devam eden maçta durum 0-0.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay Arslan, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo