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Galatasaray-Beşiktaş derbisi başladı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi başladı
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Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor.

İlk yarısı devam eden maçta durum 0-0.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay Arslan, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

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