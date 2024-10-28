Galatasaray-Beşiktaş derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11’ler ve derbi öncesi gelişmeler

Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında bu akşam dev bir derbi mücadelesine çıkıyor. Ligde 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ile namağlup ilerleyen Galatasaray, 25 puanla zirvede. Beşiktaş ise 8 maçta topladığı 20 puanla yenilgisiz yoluna devam ediyor. Taraftarlar bu zorlu derbi mücadelesini sabırsızlıkla bekliyor.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki heyecan dolu derbi, 28 Ekim Pazartesi yani bugün RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak olan mücadele futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Galatasaray ve Beşiktaş’ın muhtemel 11'leri

Galatasaray: Muslera, Barış, Abdülkerim, Davinson, Kaan, Sara, Torreira, Yunus, Sallai, Icardi, Osimhen

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Svensson, Ndour, Gedson, Rafa, Semih, Joao Mario, Immobile

Galatasaray’da Jakobs derbide yok

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle derbide yer alamayacak. Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Jakobs, takımla antrenmanlara başlamadı. Ayrıca, sarı kart sınırında bulunan Kaan Ayhan, bu mücadelede kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş’ta üç oyuncunun durumu belirsiz

Beşiktaş’ta ise Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica’nın sakatlıkları sürüyor. Üç ismin durumu, yapılacak son değerlendirmeler sonrası netlik kazanacak.

5-0'lık Süper Kupa finalinin rövanşı niteliğinde

Bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek olan iki dev, sezon başında Süper Kupa'da mücadele etmişti. Beşiktaş'ın 5-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan o maç, Galatasaray için sezon öncesinde büyük moral kaybı yaratmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçta rövanşı almak için sahada olacak.