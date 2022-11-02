Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda yapılacak derbide Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.