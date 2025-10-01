Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın’ın derbi karnesi gündemde
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında çıktığı derbi maçlarda üstün bir performans sergiledi. Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 7 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup olan Yalçın, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlı ekip, 8. haftada deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçta bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, ikinci döneminde uzun bir aradan sonra yeniden derbi heyecanı yaşayacak.
Yalçın’ın derbi karnesi
Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 7 maçta dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş, söz konusu derbilerde 12 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.
Sergen Yalçın’ın derbi sonuçları
* 15 Mart 2020 | Galatasaray 0-0 Beşiktaş
* 19 Temmuz 2020 | Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
* 29 Kasım 2020 | Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
* 17 Ocak 2021 | Beşiktaş 2-1 Galatasaray
* 21 Mart 2021 | Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
* 8 Mayıs 2021 | Galatasaray 3-1 Beşiktaş
* 25 Ekim 2021 | Beşiktaş 2-1 Galatasaray
Galatasaray maçı öncesi
Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, şimdiye kadar derbilerdeki tek yenilgisini 2021 yılında Galatasaray karşısında yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 4 Ekim’de oynanacak Galatasaray derbisinde bu başarılı seriyi sürdürmeyi hedefliyor.