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Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un play-off turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri belli oldu.

Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri
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2. ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile eşleşti.

Beşiktaş'ın rakibi Borac Banja Luka'yı 2-0 ile geçen Portekiz temsilcisi Rio Ave olurken, Alanyaspor'un rakibi ise Ventspils'i 5-1 mağlup eden Norveç ekini Rosenborg oldu.

Temsilcilerimizin turu geçmesi halinde ise muhtemel rakipleri şu takımlar olacak:

Galatasaray:

Rostov - Maccabi Haifa
Willem II - Glasgow Rangers
Fehervar - Reims
FCSB - Slovan Liberec

Beşiktaş:

CSKA Sofya - B36 Torshavn
Milan - Bodo Glimt
Hapoel Beer-Sheva - Motherwell

Alanyaspor:

Sporting Lizbon - Aberdeen
Mura - PSV Eindhoven
Kopenhag - Piast Gliwice

Alanyaspor Beşiktaş Galatasaray UEFA Avrupa Ligi

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