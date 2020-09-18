Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un play-off turuna yükselmesi durumunda muhtemel rakipleri belli oldu.
2. ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile eşleşti.
Beşiktaş'ın rakibi Borac Banja Luka'yı 2-0 ile geçen Portekiz temsilcisi Rio Ave olurken, Alanyaspor'un rakibi ise Ventspils'i 5-1 mağlup eden Norveç ekini Rosenborg oldu.
Temsilcilerimizin turu geçmesi halinde ise muhtemel rakipleri şu takımlar olacak:
Galatasaray:
Rostov - Maccabi Haifa
Willem II - Glasgow Rangers
Fehervar - Reims
FCSB - Slovan Liberec
Beşiktaş:
CSKA Sofya - B36 Torshavn
Milan - Bodo Glimt
Hapoel Beer-Sheva - Motherwell
Alanyaspor:
Sporting Lizbon - Aberdeen
Mura - PSV Eindhoven
Kopenhag - Piast Gliwice