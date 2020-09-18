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Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un play-off turuna yükselmesi durumunda eşleşeceği ekipler belli oldu.

Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu
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2. ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile eşleşti.

Beşiktaş'ın rakibi Borac Banja Luka'yı 2-0 ile geçen Portekiz temsilcisi Rio Ave olurken, Alanyaspor'un rakibi ise Ventspils'i 5-1 mağlup eden Norveç ekini Rosenborg oldu.

Galatasaray turu geçmesi halinde Willem II - Glasgow Rangers maçının galibiyle, Beşiktaş, Milan - Bodo Glimt maçının galibiyle, Alanyaspor ise Mura - PSV Eindhoven maçının galibiyle karşılaşacak.

Alanyaspor Beşiktaş Galatasaray UEFA Avrupa Ligi

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