Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un play-off turuna yükselmesi durumunda eşleşeceği ekipler belli oldu.
2. ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split ile eşleşti.
Beşiktaş'ın rakibi Borac Banja Luka'yı 2-0 ile geçen Portekiz temsilcisi Rio Ave olurken, Alanyaspor'un rakibi ise Ventspils'i 5-1 mağlup eden Norveç ekini Rosenborg oldu.
Galatasaray turu geçmesi halinde Willem II - Glasgow Rangers maçının galibiyle, Beşiktaş, Milan - Bodo Glimt maçının galibiyle, Alanyaspor ise Mura - PSV Eindhoven maçının galibiyle karşılaşacak.