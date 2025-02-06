Galatasaray - Boluspor maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!
Türkiye Kupası'nda ikinci hafta karşılaşmaları Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmaya devam ediyor. Milyonlarca sarı kırmızılı futbolsever karşılaşmayı TV karşısında takip edecek. Taraftarlar "Galatasaray - Boluspor maçı hangi kanalda" ve "Galatasaray - Boluspor maçı şifresiz mi" diye merak ediyor. İşte Galatasaray - Boluspor maçına dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta maçında Galatasaray bugün Bolu Atatürk Stadı'nda Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'la mücadele edecek. Karşılaşmada Yiğit Arslan düdük çalacak.
Galatasaray - Boluspor maçı hangi kanalda?
Taraftarlar Galatasaray - Boluspor maçının hangi kanalda ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağın merak ediyor. Galatasaray - Boluspor maçı bugün 16:00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor kanalında şifresiz olarak yayınlanacak.
Galatasaray - Boluspor muhtemel ilk 11'ler
Galatasaray'ın maçtaki muhtemel 11'i Günay, Metehan, Kaan, Abdülkerim, Jelert, Eyüp, Torreira, Berkan, Yusuf, Ahmed, Morata'dan oluşuyor.
Boluspor'un ise Çağlar, Oulare, Işık Kaan, Onur, Enes, Oğuz Kaan, Berk, Lico, Jefferson, Mukairu, Aleksic'le sahaya çıkması bekleniyor.