Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Osimhen sahaya çıkacak mı?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maç, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Galatasaray'da eksikler dikkat çekiyor

Sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler bulunuyor. Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, bu iki oyuncunun yokluğunu nasıl dolduracağı konusunda kararını maç saatinde verecek.

Osimhen ve Jakobs ilk 11'de olacak mı?

Galatasaray'ın yeni transferleri ilk 11'de başlamasa dahi Victor Osimhen ve Ismail Jakobs'un, bu maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Özellikle Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Çaykur Rizespor karşısında ilk maçına çıkacak.

Galatasaray'ın Süper Lig performansı

Ligde oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve bir maç eksiği bulunan Galatasaray, topladığı 9 puanla Süper Lig'de ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu 3 maçta toplam 9 gol kaydetti.

Çaykur Rizespor'un ligdeki durumu

Çaykur Rizespor, ligde şu ana kadar 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 4 puanla 12. sırada yer alan Karadeniz ekibi, zorlu Galatasaray deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor.

Son 4 maçta Galatasaray üstün

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 maçı da kazandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, rakibine karşı 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla üstünlük sağladı.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Barış, Batshuayi.

Çaykur Rizespor: Tarık, Emirhan, Talbi, Selim, Fabricio, Sabo, Alper, Bolasie, Umar, Fernandes, Deniz.