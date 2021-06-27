Galatasaray Dinamo Bükreş'i 2-1 yendi
Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 2-1 yendi.
Teknik direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Mustafa Muhammed'den oluşan ilk 11'i sahaya sürdü.
Müsabakanın ilk yarısında Babel ile girdiği birkaç pozisyonda yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 37. dakikada yeni transfer Aytaç Kara'nın serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.
Konuk takım, 49. dakikasında Adam Nemec'in attığı golle beraberliği sağladı. Sarı-kırmızılılar, 62. dakikada Aytaç Kara'nın penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti. Müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Ali Yavuz Kol, 2. yarısının farklı dakikalarında ise Arda Turan, Jesse Sekidika, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ile Erkan Süer, oyuna dahil oldu.