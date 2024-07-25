Galatasaray, Elias Jelert Kristensen’le transfer görüşmesine başladı
Süper Lig takımlarından Galatasaray, Danimarkalı sağ bek Elias Jelert Kristensen’in kulübe transferi konusunda resmi görüşmelerin başladığını duyurdu.
Süper Lig takımlarından Galatasaray, bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yeni transfer görüşmesini duyurdu.
Sarı kırmızıların açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. Kobenhavn ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Elias Jelert Kristensen kimdir, hangi mevkiide oynuyor?
Kopenhag Kulübü, 21 yaşındaki Jelert için Galatasaray'dan gelen teklifin kabul edildiğini dün açıklamıştı.
Danimarkalı futbolcu, Kopenhag'da 21'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 97 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki Elias Jelert Kristensen, sağ bek mevkisinde oynuyor.