Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz vefat etti

Galatasaray'ın eski Başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın 3.5 yıl başkanlığını yapan Cengiz, ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. 2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirmişti. Cengiz, bu süreçte uzun süre tedavi görmüştü.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımının geçirdiği sıkıntılı dönemle ilgili olarak, "Galatasaray güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir, ortalık karanlık görünebilir bu gayet doğal. Ancak güneş orada, o işte Galatasaray." demişti.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Mustafa Cengiz'in ailesi ve Galatasaray camiasına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.