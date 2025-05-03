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Galatasaray evinde şov yaptı

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 4-1’lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü. Galatasaray, Sivasspor müsabakasıyla üst üste 6. maçından galip ayrıldı.

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Galatasaray evinde şov yaptı
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Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini de 6'ya çıkardı. Aslan, Süper Lig’de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor ve Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da Fenerbahçe ve Konyaspor’u mağlup etti.

Cimbom, ligde gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA