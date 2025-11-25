Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Union Saint-Gilloise maç sonucu ne? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç sonucu... Galatasaray puan durumu

Galatasaray evinde Union Saint-Gilloise'a mağlup oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’yı konuk etti. Mücadele misafir takım Union Saint-Gilloise'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Sane’nin pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakiplerinden sıyrılıp ceza yayı sol tarafına kadar ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
27. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Sara’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol tarafında topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, pasını tekrar Sara’ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
33. dakikada El Hadj ile verkaçı sonrası topla buluşan Florucz, sağ taraftan ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.
40. dakikada sağ taraftan El Hadj kullandığı kornerde, penaltı noktası yakınından iyi yükselen Sykes’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
44. dakikada Sallai'nin uzun kullandığı taç atışında Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla arkaya aşırttığı topa penaltı noktası solundan Icardi vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Florucz pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Zorgane yerden içeri çevirdi. Altıpas üzerinde Promise David'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gitti. 0-1
73. dakikada Zorgane'nin pasında topla buluşan Rodriguez, ceza sahası içi sağ çapraz yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.
76. dakikada sağ kanattan Davinson Sanchez'in yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazdan Sara'nın kafa vuruşunda kaleci Scherpen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
89. dakikada Boufal, orta sahaya yakın bölgede Arda Ünyay'ın müdahalesiyle yer kaldı. Mücadelenin hakemi Jose Maria Sanchez ikinci sarı karttan Arda Ünyay'a kırmızı kart göstererek, oyun alanı dışına gönderdi.