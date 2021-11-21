Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)

19.00’da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe, ligde son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. 20 puanla 9. sırada yer alan Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü yok.



Galatasaray ise, 21 puanla 7. sırada ve kendi evinde 7 yıldır yenemediği ezeli rakibine karşı oynuyor.



Maçın diğer bir özelliği de pandemi döneminin ardından ilk kez tam kapasite tribün ile seyirci oynanacak olması. Mücadeleyi 52 bin taraftar statta izleyecek.

İlk 11'ler belli oldu

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Min-jae, Novak, Sosa, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Berisha