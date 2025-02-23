Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı: İşte derbi hakkında merak edilen her şey!

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya geliyor. Milyonlarca taraftar ve futbolseverlerin heyecanla beklediği maç hakkında ezeli rekabetin öncesi ve maça yönelik kritik detaylar da merak edilenler arasında.

Peki Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde üstünlük kimde? Başkanlar Dursun Özbek ve Ali Koç'un derbi performansları nasıl? Galatasaray'ın golcüsü Nijeryalı Yıldız Osimhen ile Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En-Nesyri'nin form grafiğinde son durum ne? 55 yıl son ilk kez yabancı bir hakem tarafından yönetilecek maç öncesi son yıllardaki kart raporu futbolseverlere ve taraftarlara ne söylüyor? Maça atanan FIFA kokartlı Slavko Vincic kim? Şimdiye kadar oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde kırılma anı ne oldu? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları ve detaylar!

Galatasaray, 23 maçta aldığı 20 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 59 gol atarken kalesinde sadece 13 gol gördü.

Fenerbahçe ise 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 57 puan toplayarak rakibini 6 puan geriden takip ediyor. Sarı-lacivertliler, 60 golle ligin en skorer takımı konumunda bulunuyor.

Büyük derbide "Yıldız Savaşları!": Osimhen ve En-Nesyri’nin form grafiği

İki ezeli rakip arasında oynanacak bu kritik karşılaşmada gözler özellikle Galatasaray'ın geldiği ilk günden beri gündemde yerini koruyan ve yeteneğiyle kendisine hayran bırakan yıldızı Victor Osimhen ve özellikle son haftalarda yükselen performansı ve tüm kulvarlarda neredeyse her maç attığı goller ile dikkat çeken Fenerbahçeli "gol makinesi" Yousef En-Nesyri'de olacak.

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig’de 18 maçta 14 gol atarak takımının en skorer ismi oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 kez ağları sarsan 26 yaşındaki golcü, toplamda 20 gole ulaştı. Sarı-kırmızılı ekipte Osimhen’in dışında Barış Alper Yılmaz 10, Ahmed Kutucu 9, Yunus Akgün 6 golle katkı sağladı.

Fenerbahçe’nin hücum hattındaki en önemli ismi ise Youssef En-Nesyri. Faslı santrfor, Süper Lig’de 22 maçta 15 gol kaydetti. Toplamda 36 resmi maçta 24 gol atan En-Nesyri, sarı-lacivertlilerin en etkili ismi olarak dikkat çekiyor. Takım arkadaşı Edin Dzeko ise ligde 12 golle Faslı yıldızı takip ediyor.

55 yıl sonra bir ilk: Derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slovenyalı FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic yönetecek. Türk futbolunda 55 yıl sonra ilk kez bir derbide yabancı hakem düdük çalacak.

Son olarak 26 Nisan 1970’te Avusturyalı Allois Kessler’in yönettiği Galatasaray - Fenerbahçe maçından sonra, Türkiye’de büyük maçlara yalnızca yerli hakemler atanmıştı.

Slavko Vincic kimdir? İşte Vincic'in hakemlik karnesi!

Geçtiğimiz yıl 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yöneterek tüm dünyada adından söz ettiren 46 yaşındaki Vinçiç 2010'dan bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer alıyor.

Sloven hakem, kariyerinde Temmuz 2021'den bu yana, Porto ile Chelsea arasındaki 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, Arsenal ile Villarreal arasındaki 2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finali ve Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Ligi finali dahil olmak üzere 12 Şampiyonlar Ligi ve 19 Avrupa Ligi karşılaşmasında görev yaptı.

Son 10 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kart raporu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabette kartların sayısı dikkat çekiyor. Son 63 maçta hakemler 46 kırmızı ve 379 sarı kart gösterdi.

* Fenerbahçeli oyuncular bu süreçte 25 kez kırmızı kart gördü.

* Galatasaraylı futbolcular ise 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.

* Son 10 lig derbisinde sarı-lacivertliler 5 kırmızı, 35 sarı kart gördü.

* Galatasaray ise aynı süreçte 1 kırmızı, 45 sarı kartla mücadele etti.

Derbide ilk golü atan "maçı koparıyor"

Son 30 yılı kapsayan 63 lig derbisinde ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

* Galatasaray, ilk golü attığı 15 maçın tamamını kazandı.

* Fenerbahçe ise öne geçtiği 25 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

* Bu dönemde oynanan 8 maç gollü beraberlikle sonuçlandı.

Dursun Özbek ve Ali Koç'un derbi karnesi!

İki kulüp başkanının derbi performansları da dikkat çeken veriler arasında. Derbilerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Dursun Özbek, Galatasaray’da iki farklı dönemde başkanlık yaparken toplam 12 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı. İlk döneminde ligde oynanan 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ancak Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise 2018’den bu yana görevde olduğu süreçte toplam 13 Galatasaray derbisi yaşadı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda sadece 3 galibiyet alabilirken, 5 karşılaşma berabere bitti, Galatasaray ise 5 kez kazandı. Bu süreçte Fenerbahçe 10, Galatasaray ise 17 gol attı.

Özellikle Ali Koç ile Dursun Özbek’in karşılıklı olarak başkanlık yaptığı dönemde Galatasaray'ın net bir üstünlüğü bulunuyor. Bu süreçte oynanan 6 derbide Galatasaray 3 kez galip gelirken, Fenerbahçe sadece 1 kez kazanabildi, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Süper Kupa maçında ise Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesiyle Galatasaray hükmen galibiyet aldı. Bu dönemde Galatasaray 12 gol atarken, Fenerbahçe yalnızca 2 gol kaydedebildi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Rams Park’ta oynanacak mücadele, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'ler!

🟡🔴 Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu (Yunus Akgün), Osimhen

🟡🔵 Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Djiku (Amrabat), Kostic, Szymanski, Fred, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri