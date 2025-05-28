Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylarda futbolcular hakim karşısında

Trendyol Süper Lig’in 2023-2024 sezonunun 37’nci haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin, aralarında Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş’ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya, müşteki konumundaki stadyum müdürü Ali Çelikkıran ile sanık Jaden Quinn Oosterwolde ve tarafların avukatları katıldı. Kimlik tespiti yapılan Oosterwolde, aylık gelirinin 100 bin avro olduğunu beyan etti.

Savunmasında olay günü sahada galibiyet kutlaması yaptıklarını söyleyen Oosterwolde, "Bayrakla fotoğraf çektik. Sonra biri bayrağı almak istedi, kalabalık oluştu ama kimseye vurmadım. Neden burada olduğumu bilmiyorum" dedi.

Tanık olarak dinlenen Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür ise olay anını kısaca şöyle anlattı: "Biz fotoğraf çekiliyorduk, karşı takımdan biri bayrağımızı indirdi. Sonrasında karışıklık yaşandı. Kimseye kim vurdu göremedim."

Müşteki Ali Çelikkıran ise "Sanıklardan bana tekme atan, vuran oldu. Mahkemedeki sanık bana saldırdı. İddianamede anlatılanlar doğrudur" diye konuştu.

Mahkeme, sanık Oosterwolde’nin sonraki duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.