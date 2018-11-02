Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 4 gol
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda atılan gollerle maç 2-2'lik beraberlikle devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geliyor.
Galatasaray, Donk ile Fenerbahçe karşısında 31. dakikada 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 49. dakikasında Galatasaray Linnes ile 2. golü bulurken, karşılaşmanın 66. dakikasında Fenerbahçe Valbuena ile durumu 2-1'e taşıdı.
Maçın 72. dakikasında Jailson'un golüyle Fenerbahçe 2-2'lik beraberliği yakaladı.