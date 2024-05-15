Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor
Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesinin beklendiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sayılı gün kaldı. Sarı-lacivertliler bugünkü idmanda ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışması yaptı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.