Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. haftalara ilişkin maç takvimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.

Açıklanan programla birlikte ligin kritik karşılaşmalarının tarihleri de netlik kazandı.

Gözler derbiye çevrildi

Haftaların en çok merak edilen karşılaşması olan Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin oynanacağı tarih de belli oldu.

Ligin 31. haftasında yapılacak dev mücadele, 26 Nisan Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.