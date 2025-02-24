Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bu akşam oynanacak. Yüzyıllık rekabetin 402. buluşmasında görevli olacak VAR hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, derbinin VAR hakemi Sloven Alen Borosak olacak. Onur Özütoprak ise karşılaşmada AVAR olarak görev alacak.