Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, Derbi saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu (Maç şifreli mi?)

Süper Lig'in 25. haftasında futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bu akşam oynanacak. Yüzyıllık rekabetin 402. buluşması, taraftarlar ve sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Büyük derbi öncesinde başta iki takımın taraftarları olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın canlı yayın kanalını merak edip araştırıyor. Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri ve derbiyi yönetecek hakem Slavko Vincic hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Fenerbahçe derbi hakemi Slavko Vincic kim? İşte Okan Buruk ve José Mourinho'nun muhtemel 11'leri...

⏰ Derbi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki büyük mücadele, bugün (24 Şubat Pazartesi günü) saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD1 kanalından naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

🟡🔴 Galatasaray: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen.

🟡🔵 Fenerbahçe: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic; Dzeko, En Nesyri.

Yıldız oyuncular sahneye çıkıyor

Bu kritik mücadelede Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ve Fenerbahçe'nin formda ismi Youssef En-Nesyri öne çıkıyor. Osimhen, Süper Lig'de şu ana kadar 18 maçta 14 gol atarak takımına büyük katkı sağlarken, Avrupa'da da 6 kez fileleri havalandırdı. En-Nesyri ise ligde 22 karşılaşmada 15 gol kaydederek Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinden biri oldu.

Derbiyi yabancı hakem yönetecek

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Sloven FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Bu, Türkiye'de 55 yıl aradan sonra bir derbide yabancı hakem atanmasıyla bir ilk olma özelliği taşıyor. Son olarak 26 Nisan 1970'te Avusturyalı Allois Kessler bir Galatasaray - Fenerbahçe maçını yönetmişti.

Slavko Vincic kimdir?

25 Kasım 1979 doğumlu Sloven hakem Slavko Vincic, 2010 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyor ve Avrupa'nın önde gelen organizasyonlarında önemli maçlara çıkıyor. UEFA Euro 2012'de ek yardımcı hakem olarak görev alan Vincic, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de birçok kritik maçta düdük çaldı.

Son 10 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kart raporu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son 63 mücadelede toplam 46 kırmızı ve 379 sarı kart çıktı. Fenerbahçeli oyuncular 25, Galatasaraylı futbolcular ise 21 kırmızı kart görürken, son 10 lig derbisinde sarı-lacivertliler 5, sarı-kırmızılılar ise 1 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Derbilerde ilk golü atan takım öne geçiyor

Son 30 yıldaki 63 lig derbisinde ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu. Galatasaray, öne geçtiği 15 maçı kazanırken, Fenerbahçe ise 25 kez ilk golü atarak galibiyete ulaştı. Bu süreçte 8 maç ise gollü beraberlikle sonuçlandı.