Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülmesine kısa bir süre kala, Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşmak üzere karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak bu dev müsabaka, her iki takımın da puan tablosundaki yerini doğrudan etkileyecek bir öneme sahip. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe 406 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe: 149 galibiyet

Galatasaray: 128 galibiyet

Beraberlik: 129