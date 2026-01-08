Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray ile Fenerbahçe bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek. Lig mücadelesinde ilk maç 1-1 berabere bitmişti. Şimdi iki ezeli rakip Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. Derbi heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler "Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Süper Kupa finali ne zaman?

Fenerbahçe Galatasaray maçı 10 Ocak Cumartesi saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

406'ncı randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray bugüne dek 405 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe 148, Galatasaray 128 galibiyet alırken 129 maç da berabere sone erdi.