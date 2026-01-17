Galatasaray - Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. İki takımın ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in ilk devresini zirvede tamamlayan Galatasaray, ikinci yarının ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, haftaya 42 puanla lider giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Konuk ekip Gaziantep FK ise geride kalan 17 haftada topladığı 23 puanla 9. sırada yer alıyor.
İlk 11'ler belli oldu
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Bayo (Muhtemel)
Galatasaray: Uğurcan, Sánchez, Sallai, Icardi, Sané, Yunus, Eren, İlkay, Abdülkerim, Barış,
Lemina