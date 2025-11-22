Galatasaray Gençlerbirliği maç sonucu: Kaç kaç bitti?

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk 20 dakikada girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Başkent temsilcisi, 22. dakikasında Mbaye Niang'ın golüyle 1-0 öne geçti. Oyunu Gençlerbirliği yarı alanına yığan ve pozisyonlar üreten Galatasaray, aradığı golü bulamayınca ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan "Cimbom" 55. dakikada Mauro Icardi, 57. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 66. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle 3-1 üstünlük kurdu. Oyundan düşmeyen kırmızı-siyahlı ekip, 77. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2. Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da tabelayı değiştiremedi ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 10. galibiyetini aldı. İki de beraberliği bulunan "Cimbom" puanını 32'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Bu sezon 8. yenilgisini yaşayan Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

İki maç sonra kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 2 maçlık kazanamama hasretini sonlandırdı.

Ligde son galibiyetini 10. haftada sahasında Göztepe karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalıp, Kocaelispor'a 1-0 yenildi. Söz konusu 2 mücadelede de gol sevinci yaşayamayan Galatasaray, Gençlerbirliği maçıyla hem gol atamama hem de kazanamama serisini bitirdi.

Derbiye lider gidecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbiye lider çıkacak.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, zorlanmasına rağmen 3 puan alarak koltuğunu korumayı garantiledi. Rakibi Fenerbahçe'nin yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile maçını bekleyecek Galatasaray'ın 1 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak derbiye lider gitmesi kesinleşti.

Sahasındaki son 33 maçı kaybetmedi

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 33 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 33 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.

Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son 8 maçı kazandı

Galatasaray, kırmızı-siyahlı takımla sahasında yaptığı son 8 maçtan da 3 puan çıkardı.

Başkent temsilcisine karşı iç sahadaki son yenilgisini 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçın tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 28 gol atan Galatasaray, rakibinin 8 golüne engel olamadı.

Icardi 7 gole ulaştı

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Bu sezon ligdeki 13. maçına çıkan Icardi, 55. dakikada şık bir gole imza atarak takımı adına 1-1 beraberliği sağladı.

Barış Alper, 12 maç sonra gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, 12 resmi maçın ardından fileleri havalandırdı.

Sezona iyi başlayan ve Süper Lig'in ilk 2 haftasında 3 gol atan Barış Alper, sonrasında büyük bir sessizliğe büründü. Ligde 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta fileleri havalandıramayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Gençlerbirliği müsabakasıyla gol hasretini sonlandırdı.

İç sahadaki son Trabzonspor müsabakasında taraftarın ıslıkla tepki gösterdiği Barış Alper, bu kez alkışla oyundan çıktı.

İlkay golle döndü

Uzun bir sakatlık sürecinden dönen İlkay Gündoğan, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı formasını son olarak Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim'deki RAMS Başakşehir mücadelesinde terleten İlkay, 35 gün sonra ilk kez Gençlerbirliği karşılaşmasında süre aldı. Mücadelenin 66. dakikasında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, skoru 3-1'e getirdi.

Daha önce 4. haftadaki Beşiktaş derbisinde fileleri havalandıran İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla attığı gol sayısını 2'ye çıkardı.

Ligde 20 maç sonra 2 gol yedi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 20 maç aradan sonra kalesinde 2 gol birden gördü.

Son olarak kalesinde 2 golü geçen sezonun 29. haftasında 2-1 kaybettiği Beşiktaş derbisinde gören sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 müsabakada 22 gol atıp, sadece 2 gol yedi.

Bu sezon ise Gençlerbirliği'ne kadar 12 maça çıkan Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü. Söz konusu golleri 6 farklı maçta yiyen sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla ilk kez rakibinin 2 golüne engel olamadı.

Barış Alper ve Icardi direği geçemedi

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin kafa vuruşlarında top direğe takıldı.

Maçın 4. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin soldan Kazımcan Karataş ile kullandığı taç atışında altıpastaki Barış Alper'in kafayla vurduğu top direkten döndü. İkinci pozisyon ise 43. dakikada yaşandı. Bu kez soldan Barış Alper'in ortasında Icardi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yine direğe çarparak oyun alanına geldi.

Bu pozisyonlarla bu sezon Galatasaray'ın direkten dönen top sayısı 10'a yükseldi.

Lemina ve Singo sakatlandı

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile Fildişi Sahilli sağ beki Wilfried Singo, sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 14. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bırakan Lemina, oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcu, 16. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı.

Mücadelenin 40. dakikasında sakatlanan Singo'nun yerine ise 40. dakikada sakatlıktan önce değişiklik için kenara gelen Mauro Icardi girdi.

Sallai, Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'da kırmızı kart gören Roland Sallai, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yapılacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Gençlerbirliği ceza sahasında Roland Sallai ile Zan Zuzek arasında yaşanan ikili mücadelede hakem Ozan Ergün devam kararı verdi. Pozisyonun sonlanmasının ardından Video Yardımcı Hakem Bülent Birincioğlu'nun uyarısıyla pozisyonu kenardan izleyen Ergün, Sallai'yi ciddi faulden dolayı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

Günay'ın hatasında Abdülkerim gole izin vermedi

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç'in yaptığı büyük hatada kaptan Abdülkerim Bardakcı golü önledi.

Davinson Sanchez'in geri pasında altıpas içinde topla buluşan Günay, rakibinin baskısı üzerine topu ceza sahası dışındaki takım arkadaşına aktarmak istedi. Yay gerisinde boşta kalan meşin yuvarlağı alan Mbaye Niang, bekletmeden topu boş kaleye göndermek istedi.

Penaltı noktası üzerinde iyi yer tutan Abdülkerim, topun ağlara gitmesini önleyerek skoru 0-0'da tuttu.

Okan Buruk'tan erken müdahale

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ilk yarısında biri mecburiyetten 2 değişiklik yaptı.

Mücadeledeki ilk değişikliğini 16. dakikada Lemina'nın sakatlanmasıyla yapan Buruk, ikinci değişikliğini ise taktiksel olarak gerçekleştirdi. Buruk, 1-0 geride olan takımının oyunu rakip yarı alana yıkarak baskı kurmasıyla 40. dakikada sakatlanan Wilfried Singo'nun çıkmasının ardından hücuma dönük hamle yaptı ve Mauro Icardi'yi oyuna aldı.

Maç sonu "üçlü"sü Icardi'den

Galatasaray'da klasikleşen maç sonu "üçlü" tezahüratını Mauro Icardi yaptırdı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarın isteği üzerine galibiyet "üçlü"sünü Icardi başlattı.

Ev sahibi takım taraftarları, daha sonra İlkay Gündoğan ve Barış Alper Yılmaz'dan da "üçlü" çektirmesini istedi.

Gençlerbirliği, 30 dakika 10 kişi mücadele etti

Başkent temsilcisi, müsabakanın 3'te 1'lik bölümünü 1 kişi eksik oynadı.

Mücadelenin 32. dakikasında Kazımcan Karataş ile yaşadığı gerginlik sonrasında sarı kart gören Thalisson, 60. dakikada yine Kazımcan'a yaptığı faul sonrasında ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı. Kırmızı-siyahlı takım, maçın son 30 dakikalık bölümünde 10 kişi mücadele verdi.

Galatasaray taraftarı Onyekuru'yu alkışladı

Ev sahibi takım taraftarları, Gençlerbirliği adına mücadele eden eski futbolcuları Henry Onyekuru'yu alkışladı.

İki farklı dönemde sarı-kırmızılı formayı terleten Onyekuru, başkent temsilcisinde 76. dakikada oyuna girdi. Galatasaray taraftarı, ismi anons edilen Nijeryalı futbolcuyu alkışla karşıladı.