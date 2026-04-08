Göztepe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Göztepe-Galatasaray maçının sonucu ne? Galatasaray maçının sonucu ne? Golleri kim attı?

Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe evinde Galatasaray ile karşılaştı. Müsabaka Galatasaray’ın 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sol kanattan Sane'nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde Barış Alper’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
19. dakikada sol kanatta ceza alanı yan çizgisinden içeri sokulan İlkay, son çizgiden sol ayağıyla ortasını yaptı. Allan’a da çarpıp kaleye yönelen top, Lis’in üzerinden filelerle buluştu. 0-2
31. dakikada Sane’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Sallai, penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top, Lis’in solundan yandan dışarı çıktı.
40. dakikada Uğurcan’ın kullandığı kale vuruşunda uzun gönderilen topu rakip ceza alanı önünde kontrol eden Sallai, ceza sahasına girerek sağ alt köşeye sert vurdu. Kaleci Lis’in son anda meşin yuvarlağı çeldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Miroshi’nin ortasında penaltı noktası önünde Juan’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2
56. dakikada sağ kanattan Miroshi’nin ceza alanına yaptığı ortada kale alanı önünde Cherni’nin sert kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
75. dakikada Sara’nın kullandığı kornerde kale alanı önünde Lemina’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3