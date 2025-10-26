Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS muhtemel ilk 11

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Avrupa ve ligde yoluna dolu dizgin devam eden Cimbom bu maçtan da alıp galibiyet alıp puan farkını açmayı hedefliyor. Her iki kulübün taraftarı da mücadeleyi iple çekerken "Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Galatasaray Göztepe maçı ne zaman?

RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

Göztepe: Lis, Furkan, Bokele, Heilton, Miroshi, Rhaldney, Arda Okan, Efkan, Cherni, Janderson, Juan

Galatasaray’da 3 önemli eksik var

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesi 3 oyuncu kadroda yer almayacak.

Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Lucas Torreira da takımda olmayacak.

Davinson Sanchez kart sınırında

Galatasaray’da Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Ligde şu ana kadar 3 sarı kart gören Sanchez, Göztepe maçında kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray iç sahada 30 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, RAMS Park’ta oynadığı son 30 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Son iç saha yenilgisini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, o tarihten sonra çıktığı 30 maçta 22 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

Bu karşılaşmaların 21’i Süper Lig, 5’i UEFA Avrupa Ligi, 2’si Türkiye Kupası ve 2’si Şampiyonlar Ligi mücadelesi oldu.

Ligde 17 maçtır yenilgi yok

Galatasaray, Süper Lig’de son 17 maçta kaybetmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş deplasmanında alan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray, söz konusu dönemde 44 gol atarken kalesinde sadece 6 gol gördü.