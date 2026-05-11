Galatasaray ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyon oldu. 4 sezondur rakiplerine üstünlük sağlayan sarı-kırmızılı ekip taraftarına da büyük bir gurur yaşattı. Şimdi bunu taçlandırmak için şampiyonluk kutlaması gerçekleşecek. Peki, Galatasaray (GS) şampiyonluk kutlaması nerede, ne zaman yapılacak?

Galatasaray 26. şampiyonluğu kutlamaları için net bir takvim açıklanmadı. Bugün veya yarın kulüpten bir duyuru yapılması bekleniyor.

Öte yandan bazı kaynaklar şampiyonluk kupası tesliminin çarşamba günü Rams Park'ta yapılacağını belirtiyor. İddiaya göre Takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket ederek stadyuma gelecek ve burada gösteriler ve DJ performansı sergilenecek.