Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

24 Eylül 2020

Galatasaray-Hajduk Split maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının mücadelesi devam edecek. Önceki turda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü rahat bir skorla geçen Galatasaray, Hajduk Split maçını da kazanarak adını üst tura yazdırmak istiyor.

Galatasaray-Hajduk Split maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray-Hajduk Split maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. İstanbul'da Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyonu hakemlerinden Craig Pawson yönetecek. Pawson'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin yapacak. Galatasaray-Hajduk Split maçı Smart Spor'dan canlı izlenebilecek.

Galatasaray bu tura nasıl geldi?

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan seri başı olarak katıldı. Sarı-kırmızılılar bu turda Azerbaycan ekiplerinden Neftçi Bakü ile Bakü'de karşılaşırken, sahadan 3-1 galip ayrılarak adını üst tura yazdırmayı başardı.

Diğer yandan Fatih Terim'in öğrencileri sezona iyi bir başlangıç yaptı. İlk 2 haftayı kayıpsız atlatan Galatasaray, ilk hafta Gaziantep FK'yı 3-1 yenerken, 2. hafta ise son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 ile geçti.

Galatasaray, Hajduk Split maçının ardından ise ligde sezonun ilk derbisinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Hajduk Split'in Avrupa yolculuğu

Hırvatistan 1. Ligi'nde geride kalan sezonda beklentilerin altında kalan UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı. Bu turda Kuzey Makedonya temsilcilerinden Renova ile karşılaşan Hırvat ekini sahadan 1-0 galip ayrıldı ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

Ligde ise 4 hafta geride kalırken, sezona iyi başlayan Hajduk Split düşüşe geçti. İlk hafta Istra 1961'i kendi sahasında 2-0, ardından Osijek'i deplasmanda 2-1 yenen Hajduk Split, 3. hafta maçında evinde Slaven Belupo ile 2-2 berabere kaldı. 4. hafta sahasında Dinamo Zagreb'i konuk eden Hajduk Split, maçı 2-1 kaybetti.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Hajduk Split: Posavec, Mujakic, Colina, Vuskovic, Todorovic, Nejasmic, Caktas, Juric, Diamantakos, Jairo, Gyurcso