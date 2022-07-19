  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Galatasaray, Haris Seferovic için görüşmelere başladı
Takip Et

Galatasaray, Haris Seferovic için görüşmelere başladı

Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Galatasaray, İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'in transferi için Portekiz ekibi Benfica ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray Haberleri

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı KAP'a bildirdi
Bu konularda ilginizi çekebilir
galatasaray