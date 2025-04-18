Galatasaray hata yapmadı: GS 2-0 Bodrum

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki maçta konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 2-0 mağlup etti.

52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Abdülkerim Bardakcı, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

58. dakikada Frankowski'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe doğru orta açtı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Sousa meşin yuvarlağı kurtardı.

63. dakikada Lemina'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Osimhen, Sipay Bodrum FK savunmasından sıyrıldıktan sonra altıpas çizgisi önünde vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa, bu pozisyonda topu kornere çeldi.

81. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ahmed Kutucu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Sipay Bodrum FK savunmasından seken topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Yunus Akgün, topu ceza sahası sol kanadından içeriye doğru çevirdi. Bu pozisyonda altıpas üzerinde bulunan Sanchez, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 2-0

Galatasaray, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.