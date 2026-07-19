Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Monza - GS maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray 2. hazırlık maçı için çalışmalarını sürdürürken taraftar da mücadeleyi bekliyor. Takımını bir an önce sahada görmek isteyen futbolseverler "Galatasaray hazırlık maçı ne zaman" sorusunu sıklaştırıyor.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ümraniyespor'u 5-1 ile geçen Aslan, bu maçı da kazanmak istiyor. Mücadeleyi iple çeken taraftar sık sık "Galatasaray hazırlık maçı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Monza - Galatasaray maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda?
Aslan'ın hazırlık maçı 24 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
24 Temmuz Cuma, (20.00 CET, 21.00 TSİ) | Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)
27 Temmuz Pazartesi, (20.00 CET, 21.00 TSİ) | Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion)
8 Ağustos Cumartesi, (21.00 TSİ) | Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)