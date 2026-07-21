Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Monza - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı ikinci hazırlık karşılaşması için çalışmalarını sürdürüyor. İlk hazırlık maçında ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan Aslan, ikinci maçında da göze hoş gelen bir futbol sergilemek istiyor. Peki, Monza - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monza - Galatasaray maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda?

Aslan'ın hazırlık maçı 24 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

24 Temmuz Cuma, (20.00 CET, 21.00 TSİ) | Galatasaray - AC Monza (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Pazartesi, (20.00 CET, 21.00 TSİ) | Galatasaray - Venezia FC (Hofmann Personal Stadion)

8 Ağustos Cumartesi, (21.00 TSİ) | Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)