Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, kanalda?
Galatasaraylı taraftarlar ilk hazırlık maçı için bekleyişte... Sarı-kırmızılı ekip ilk maçını İtalyan temsilcisi Monza ile yapacak. Tarihler ilerledikçe "Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, kanalda" sorusu tırmanıyor.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçına çıkmaya hazırlanırken sarı-kırmızılı taraftarlarda heyecan giderek artıyor. Taraftarlar, takımın sahaya çıkacağı ilk mücadeleyi heyecanla beklerken maçla ilgili bilgiler merak ediliyor.
Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?
Monza Galatasaray maçı 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Müsabakanın kanalı henüz bilinmiyor.
Galatasaray, Avusturya kampı süresince İtalya temsilcileri Monza ve Venezia ile karşı karşıya gelecek. Kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra İstanbul'a dönecek olan sarı-kırmızılılar, son hazırlık maçında İspanya ekibi Villarreal'i RAMS Park'ta ağırlayacak.