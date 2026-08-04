Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Villareal - GS maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray 5. hazırlık maçına çıkacak. Rakip bu sefer İspanya ekibi Villareal… Aslan; 1 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet alırken son hazırlık maçını kazanmak istiyor. Mücadelenin tarihi ve saati merak ediliyor. İşte detaylar...
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar lig öncesi son hazırlık maçı Villareal ile oynayacak. Taraftar müsabakayı beklerken "Villareal - Galatasaray maçı hangi tarihte, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanıyor.
Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?
Galatasaray - Villareal hazırlık maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Galatasaray ilk lig maçını ise Çorumspor ile 14 Ağustos saat 21.30'da oynayacak.