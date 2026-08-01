Galatasaray hazırlık maçı tarihi ve saati... Rennes - Galatasaray maçı ne zaman, sat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray 4. hazırlık maçı için sahaya çıkacak. Milyonlarca taraftar Rennes karşılaşmasını izlemek için bekleyişte... Futbolcuların son durumunu özellikle de yeni transferlerin performansını merak eden futbolseverler "Rennes - Galatasaray maçı ne zaman, sat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

Galatasaray hazırlık maçı tarihi ve saati...

Galatasaray - Rennes mücadelesi 2 Ağustos Pazar akşamı saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'tan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar daha sonra 8 Ağustos 2026 saat 21.00'de Villareal ile hazırlık maçına çıkacak.