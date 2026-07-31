Galatasaray hazırlık maçı var mı, ne zaman? Villareal - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray 4. hazırlık maçına çıkacak. Rakip İspanyol ekibi Villareal… Mücadelenin tarihi ve kanalı araştırılırken sık sık "Villareal - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
Galatasaray yeni sezon hazırlığı kapsamında 3 hazırlık maçı yaptı. Aslan 4. maçına ise Villareal karşısında çıkacak. Taraftar mücadeleyi beklerken "Villareal - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna başvuruyor.
Villareal - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray'ın Villereal ile oynayacağı 4. hazırlık maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Mücadelenin S Sport'tan canlı yayınlanması bekleniyor.
Galatasaray Futbol Takımı, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da İstanbul’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.