GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI: Venezia - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray bu akşam 3. hazırlık maçına çıkıyor. Rakip ise İtalyan takımı Venezia… Futbolseverler karşılaşmanın bir an önce başlamasını isterken "Venezia - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Aslan, bu akşam yine bir hazırlık maçında kendini sınayacak. Bu maçı kaçırmak istemeyenlerin sıkça yönelttiği soru "Venezia - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda" oluyor.
Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Venezia - Galatasaray maçı bu akşam 21.00'de başlayacak ve mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Aslan, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.