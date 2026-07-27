GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI: Venezia - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Aslan, bu akşam yine bir hazırlık maçında kendini sınayacak. Bu maçı kaçırmak istemeyenlerin sıkça yönelttiği soru "Venezia - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda" oluyor.

Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Venezia - Galatasaray maçı bu akşam 21.00'de başlayacak ve mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Aslan, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.