Galatasaray hazırlık maçında, Ümraniyespor'u 5-2 yendi

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Nicolo Zaniolo, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Yusuf Demir, Çağrı Balta 11'i ile çıktı.

Galatasaray, müsabakanın 7. dakikasında kaptan Berkan Kutlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ümraniyespor, 11. dakikada gelişen 4'e 2 atakta Cebio Soukou'nun ayağından bulduğu golle beraberliği yakaladı. Müsabakada perdeyi açan Berkan'ın büyük katkısının olduğu pozisyonda bu kez sahneye Zaniolo çıktı ve 33. dakikada takımını bir kez daha öne geçirdi: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Arda Ünyay, Efe Akman, Metehan Baltacı, Ada Yüzgeç'i oyuna aldı. Buruk, 61. dakikada ise Berat Luş, Furkan Koçak ve Gökdeniz Gürpüz'ü sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, 72. dakikada ise İsa Halidi'yi, 86. dakikada ise Berat Yılmaz'ı oyuna soktu. Galatasaray'da sadece kaleci Jankat, 90 dakika sahada kaldı.

Oyunun kontrolünü elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, 58. dakikada Köhn'ün golüyle skoru 3-1 yaptı. Mücadeleyi bırakmayan ev sahibi takım, 63. dakikada Adeola Kosoko'nun kaydettiği golle skoru 3-2'ye getirdi. Metehan Baltacı'nın 68. dakikada fileleri havalandırmasıyla farkı yeniden 2'ye çıkaran Galatasaray, 86. dakikada 16 yaşındaki Ada Yüzgeç'in ayağından bir gol daha buldu.

Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 5-2 üstünlüğüyle tamamlandı.