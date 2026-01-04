Galatasaray, Icardi ile yeni sözleşmede anlaştı

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, Galatasaray’ın Icardi’ye sunduğu 1+1 yıllık sözleşme önerisi, oyuncunun daha uzun süreli kontrat isteğiyle revize edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda tarafların 2+1 yıl üzerinden el sıkıştığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Mauro Icardi’nin yıllık ücretinde önemli bir indirime gidildi. Tecrübeli golcünün 10 milyon euro seviyesindeki maaşının 4,5 milyon euroya düşürüleceği ifade edildi. Yeni sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı ekipte toplam 110 maça çıkan Icardi, 70 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. Arjantinli oyuncu, Galatasaray kariyerinde 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.