Kocaelispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maçının sonucu ne? Golleri kim attı? Galatasaray'ın kaç puanı var?

Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı (Kocaelispor: 1 - Galatasaray: 0)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galatasaray böylelikle ilk mağlubiyetini almış oldu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Ahmet'in sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Tayfur’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden dışarı çıktı.
14. dakikada Agyei'nin ara pasında penaltı noktasının solunda topla buluşan Tayfur Bingöl, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Tayfur'un vuruşunda Uğurcan sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Linetty'nin sert şutunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.
21. dakikada sağ taraftan Ahmet'in ortasında Serdar ceza yayının sağında topla buluştu. Serdar'ın uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.
45. dakikada sağ kanatta topla buluşan Agyei'nin rakiplerini geçip ceza sahası içine girerek, çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın kapattığı köşeden ağlara gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sağ taraftan topu taşıyarak ceza sahası içine giren Osimhen, kaleci Jovanovic ile karşı karşıya kaldı. Osimhen'in, kale önünden vuruşunda Jovanovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.
62. dakikada Balogh’un pasında sağ kanatta topla buluşan Agyei ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
66. dakikada Sallai’nin ara pasında defasın arkasına sarkan Osimhen'in ortasında arka direkte topla buluşan Barış’ın vuruşunda Tarkan, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
83. dakikada sağ taraftan Roland Sallai'nin arka direğe ortasında Barış, kafayla topu indirdi. Kale önünde yaşanan karambolde Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
88. dakikada VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Galatasaray, Süper Lig'de 19 maç sonra mağlup oldu
Kocaelispor mağlubiyetiyle Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olurken, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Süper Lig'de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş'a yenilen Cimbom, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.