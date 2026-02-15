Google Haberler

Cihan Oruçoğlu
Galatasaray-Juventus maçının hakemi belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile Juventus arasında oynanacak kritik karşılaşmada düdük, Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie’de olacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak mücadelede Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Maçın 4. hakemi Allard Lindhout olacak.

Müsabakada VAR'da Alman Bastian Dankert, AVAR'da Benjamin Brand görev yapacak.

Deneyimli hakem, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde daha önce Galatasaray’ın Monaco’ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı da yönetmişti.

