Galatasaray Juventus Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında mücadele edecek. Rakip İtalyan devi Juventus… Aslan bir kez daha tarih yazıp son 16'ya kalmak istiyor. Mücadelenin tarihi, saati ve kanalı araştırılıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi play off turunda iki mücadele gerçekleşecek. İlk maçta Galatasaray sahasında Juventus'u ağırlayacak. Aslan'ın ilk maçı 17 Şubat Salı 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

7. randevu

Galatasaray ile Juventus Avrupa'da 7. maçına çıkacak. 6 maçta Galatasaray 2, Juventus 1 galibiyet alırken 3 maç da berabere bitti.